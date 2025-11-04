Díaz (PSC) insta ERC i els Comuns a negociar els pressupostos del 2026: "El Govern és optimista"

BARCELONA 4 nov. (EUROPA PRESS) -
La portaveu del PSC al Parlament, Elena Díaz, ha instat aquest dimarts ERC i els Comuns ha començar les negociacions sobre els pressupostos del 2026 quan es donin --textualment-- les circumstàncies adequades: "El Govern és optimista".
En una roda de premsa a la cambra catalana, Díaz ha assegurat que l'executiu treballa "per tenir pressupostos aprovats de cara a l'any vinent".
Preguntada pels Comuns i la seva proposta de prohibir la compra especulativa d'habitatge, la portaveu ha assegurat que encara no s'han assegut "per valorar la iniciativa" ni traslladar al grup de Jéssica Albiach la seva visió.
"SUMAR ESFORÇOS" EN HABITATGE
No obstant això, ha destacat que el PSC i el Govern estan disposats a obrir un diàleg amb els Comuns sobre aquesta proposició de llei: "Qualsevol proposta en matèria d'habitatge sempre ha de ser estudiada i valorada".
"El problema de l'habitatge és el principal problema per a la ciutadania i, junts, hem de sumar esforços per donar-hi respostes", ha conclòs.