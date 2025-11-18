Díaz (PSC) defensa que els acords del CPFF van "en la línia del que vol Catalunya"

BARCELONA, 18 nov. (EUROPA PRESS) -
La portaveu del PSC-Units al Parlament, Elena Díaz, ha defensat que els acords en la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF) de dilluns van "en la línia del que vol i necessita Catalunya".
En una roda de premsa aquest dimarts a la cambra catalana, ha mostrat satisfacció pel resultat del CPFF: "La ministra ja ha marcat un calendari per fer aquesta proposta d'un nou model de finançament. Nosaltres esperarem a veure com es concreta".
Malgrat admetre la dificultat de la negociació, ha reclamat rigor i serenor a l'hora d'abordar-ho com, a parer seu, creu que està fent el Govern central.
En la seva opinió, l'executiu espanyol està abordant les qüestions necessàries i complint els compromisos adquirits, per la qual cosa creu que la negociació sobre el projecte de pressupostos del Govern amb ERC serà possible.
SELECCIÓ CATALANA
Sobre el fet que el seu grup no hagi participat en la foto amb Junts, ERC, els Comuns i la CUP en defensa de la selecció catalana abans del partit contra Palestina, Díaz ha explicat que no compartien el lema que acompanyava la imatge, 'Una nació, una selecció'.
No obstant això, ha deixat clar que sí que donen suport a la celebració del partit, al qual assistiran diversos membres del Govern i representants del grup dels socialistes.