Díaz (PSC) defensa apujar sous i regular l'habitatge com una "aposta racional" per la igualtat

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 10 febr. (EUROPA PRESS) -
La portaveu del PSC-Units al Parlament, Elena Díaz, ha defensat que augmentar els sous i garantir l'accés a l'habitatge és una "aposta racional" per enfortir l'economia de Catalunya i dels seus ciutadans, perquè són, a parer seu, els dos elements que bloquegen en aquest moment la mobilitat social.
En el ple monogràfic sobre l'ascensor social a Catalunya, ha afirmat que en els últims anys s'han normalitzat formes de precarietat a milers de treballadors, i que això és una injustícia social i, alhora, una anomalia econòmica: "Uns salaris baixos no només empobreixen qui ho pateix, afebleixen la demanda interna, frenen el creixement i limiten les oportunitats de futur"
En aquest sentit, ha sostingut que la millora dels salaris i de les pensions no és una "concessió ideològica", i ha defensat que tant les polítiques del Govern central com les del Govern dels últims anys permeten reforçar els drets laborals i reduir la temporalitat.
Sobre habitatge, ha dit que a Catalunya, "igual que en molts altres països" de l'entorn, condiciona la vida de les persones, i que, en les condicions actuals, no es poden demanar esforços als joves per emancipar-se, tot i que el Govern, ha insistit, ha començat a treballar perquè es reverteixi aquesta situació.
Per tot plegat, ha apostat per polítiques que reforcin l'estat del benestar, i apartar-se de discursos que busquen solucions fàcils a problemes complexos, en les seves paraules, i dels que "presenten la fiscalitat progressiva com una càrrega injusta.