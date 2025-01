Díaz (PSC) confia en "la totalitat" dels grups parlamentaris de cara a la pròrroga pressupostària

També creu que el Govern aprovarà el règim sancionador d'habitatge pactat amb els Comuns

BARCELONA, 21 gen. (EUROPA PRESS) -

La portaveu del PSC-Units al Parlament, Elena Díaz, ha assegurat que confia en el posicionament de "la totalitat" dels grups parlamentaris per aprovar el decret de pròrroga pressupostària, que la cambra catalana votarà en el ple de la setmana vinent.

"És un decret essencial per a la continuïtat de les finances de la Generalitat", ha sostingut Díaz en una roda de premsa preguntada per si creu que ERC aprovarà aquesta pròrroga després d'haver-se negat a negociar els pressupostos del 2025.

La portaveu socialista ha detallat que encara no han encetat les converses amb els grups per conèixer el seu posicionament sobre aquest decret, però ha afegit que la consellera d'Economia de la Generalitat, Alícia Romero, sí que ha mantingut converses amb els grups.

RÈGIM SANCIONADOR

Sobre l'avís dels Comuns que hi haurà conseqüències si el Govern no aprova el règim sancionador de la llei d'habitatge abans del 31 de gener, Díaz ha recordat que la consellera de Territori i portaveu del Govern, Sílvia Paneque, ha assegurat que hi treballen.

Ha subratllat que el Govern té clars els compromisos que té amb els grups i treballarà per complir el pacte d'investidura que va signar amb els Comuns: "Confiem que el Govern complirà aquest acord".

ANTIGITANISME

Díaz ha explicat que també han demostrat la voluntat de complir el pacte d'investidura amb el registre d'una iniciativa conjunta amb els Comuns per crear al Parlament una comissió d'estudi per elaborar un pla català contra l'antigitanisme i per a la inclusió del poble gitano.

Ha assegurat que aquesta comissió servirà per a l'elaboració del quart pla contra l'antigitanisme, que inclourà mesures i accions per millorar la situació social del poble gitano, i promourà polítiques públiques i possibles reformes normatives.