Díaz (PSC) assegura que el Govern central "continuarà amb voluntat de diàleg"

BARCELONA 28 oct. (EUROPA PRESS) -
La portaveu del grup PSC-Units al Parlament, Elena Díaz, ha assegurat que el Govern central "continuarà amb voluntat de diàleg" malgrat la ruptura de Junts amb el PSOE anunciada pel líder del partit, Carles Puigdemont, a Perpinyà (França) aquest dilluns.
Així ho ha dit en una roda de premsa a la cambra catalana, acompanyada per l'eurodiputada del PSC Laura Ballarín, que ha presentat una proposta de resolució de mesures en l'àmbit europeu per a la millora de la protecció dels menors en l'entorn digital.
Díaz ha expressat "màxim respecte" per la decisió de Junts i ha defensat que el del president espanyol, Pedro Sánchez, és un govern bo que fa política útil per a la ciutadania d'Espanya i de Catalunya.
Ha explicat que el diàleg és el camí "per fer avançar la política" i que el Govern central mantindrà la línia de dialogar i treballar cada punt, textualment.
Ha afegit que davant una iniciativa que "no pugui tirar endavant i vagi en detriment de beneficiar la ciutadania de Catalunya" la decisió l'hauran d'explicar els grups que se situïn en contra.