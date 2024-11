Díaz (PSC) aposta per "analitzar cas per cas" els càmpings de les zones inundables i prendre mesures

BARCELONA 12 nov. (EUROPA PRESS) -

La portaveu del PSC al Parlament, Elena Díaz, ha apostat per "analitzar cas per cas" els càmpings situats en zones inundables i prendre les mesures necessàries i suficients per protegir les persones que treballen i fan ús d'aquestes infraestructures.

En una roda de premsa aquest dimarts a la cambra catalana, ha explicat que el conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat, Miquel Sàmper, s'ha reunit amb representants dels càmpings, i ha defensat anar "de la mà" amb el sector.

Preguntada per què espera de la declaració aquest dijous del president de la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón, sobre la gestió de la dana, la portaveu socialista ha respost que l'única cosa que espera és que el Govern valencià "continuï treballant per donar respostes a la situació".

"És moment de treballar al costat de la ciutadania. L'única cosa que esperem de Mazón i el seu govern és treballar braç a braç per mitigar els efectes que ha provocat aquesta dana", ha insistit Díaz.