Díaz (PSC) afirma que hi ha converses "obertes" per reformar el Reglament del Parlament

BARCELONA 14 jul. (EUROPA PRESS) -
La portaveu del PSC-Units al Parlament, Elena Díaz, ha afirmat que hi ha converses "obertes" sobre reformar el Reglament del Parlament perquè les sancions del Codi de Conducta tinguin rang de llei, i que el PSC-Units, Junts, ERC, els Comuns i la CUP volen presentar abans una proposta en aquest període de sessions.
En una roda de premsa a la cambra catalana aquest dimarts, ha explicat que seria una reforma per la via ordinària i no pel procediment de lectura única, per la qual cosa s'obriria una ponència amb un termini d'esmenes.
Ha dit que el seu grup no comparteix cap discurs d'odi al Parlament ni en qualsevol altre àmbit i ha considerat "evident" que la llibertat d'expressió existeix a la cambra.
"Entenem que la presidència del Parlament hagi d'actuar amb una mesura que pugui garantir aquesta llibertat d'expressió, sobretot dels diputats i diputades, però també amb la contundència que requeriran alguns discursos", ha dit.
Per això, amb aquesta reforma intentaran "definir al màxim possible què és un discurs d'odi", per donar garanties al Parlament a l'hora d'actuar.