Díaz (PSC) afirma que el Govern "no es planteja modificar l'estructura fiscal de l'IRPF" per la guerra

BARCELONA 24 març (EUROPA PRESS) -
La portaveu del PSC al Parlament, Elena Díaz, ha afirmat que el Govern "no es planteja modificar l'estructura fiscal de l'IRPF" a Catalunya dins les mesures per abordar les conseqüències de la guerra a l'Orient Mitjà, com demanen el PP i Junts.
"Per als partits de la dreta, la rebaixa de l'IRPF sempre està sobre la taula. Si l'economia va bé i l'administració ingressa els recursos necessaris, proposen rebaixar l'IRPF; si l'economia va malament i les famílies ho estan passant malament, proposen rebaixar l'IRPF. La proposta sempre és la mateixa", ha retret en la roda de premsa d'aquest dimarts.
Díaz ha reivindicat el decret aprovat pel Govern per pal·liar els efectes del conflicte: "Mentre la dreta i la ultradreta es posen de perfil davant la guerra de Trump, el president Illa mobilitzarà un escut social de 400 milions d'euros per protegir Catalunya", ha subratllat.
SEGURETAT DAVANT LA INCERTESA
La portaveu socialista ha defensat que el Govern central i la Generalitat es posin d'acord per "garantir l'estabilitat econòmica i energètica i per donar seguretat en moments d'incertesa global".
També ha assenyalat que es tracta d'un primer paquet de mesures, que es podrà "adaptar, ampliar o modificar segons l'impacte real que tinguin les conseqüències del conflicte", ja que no se sap quant durarà el conflicte.