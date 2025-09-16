Díaz (PSC) afirma que estan "disposats a debatre" una modificació de la retribució als expresidents

El PSC presentarà una proposta de resolució per donar suport a les mesures d'habitatge anunciades pel Govern central
BARCELONA, 16 set. (EUROPA PRESS) -
La portaveu del PSC-Units al Parlament, Elena Díaz, ha afirmat que estan "disposats a debatre" les propostes per modificar l'actual retribució als expresidents de la Generalitat, després de l'anunci de l'expresident del Govern Pere Aragonès de renunciar-hi.
Ho ha dit aquest dimarts en una roda de premsa al Parlament, en la qual ha expressat que és "un debat que cal tenir amb molt rigor i serenitat" perquè, a parer seu, aquesta norma es va establir en un context diferent a l'actual.
"Els mandats eren de molts anys" i alguns presidents es retiraven en edat més avançada, ha explicat, després d'afirmar que entenen que aquest debat pugui estar sobre la taula.
SUPORT A LES MESURES D'HABITATGE DE SÁNCHEZ
També ha destacat l'anunci del president espanyol, Pedro Sánchez, que el Ministeri d'Habitatge notificarà a les plataformes perquè retirin els anuncis d'habitatges d'ús turístic il·legals cosa que, segons ella, a Catalunya afectarà 7.729 habitatges que deixaran de tenir aquest ús.
En aquest sentit, el PSC ha presentat una proposta de resolució per donar suport a aquesta mesura, juntament amb la també anunciada pel Govern central de desplegar un ajut al lloguer amb opció de compra de "gairebé 30.000 euros".
"El nostre objectiu és mantenir viu el debat al Parlament en matèria d'habitatge", ha assegurat, després d'assegurar que va en la línia de les prioritats del Govern.