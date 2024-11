Díaz pregunta a Feijóo si farà amb la reducció de la jornada "el mateix" que amb la reforma laboral

BARCELONA 25 nov. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segona i ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz, ha instat el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, a donar suport a la reducció de la jornada laboral: Fareu el mateix que heu fet amb la reforma laboral?", ha dit en referència al vot erroni del PP que va permetre aprovar la mesura.

Ho ha dit aquest dilluns durant l'obertura del 44è Congrés Confederal de la UGT, que se celebra a Barcelona fins dimecres, i en el qual Pepe Álvarez opta a la reelecció com a secretari general del sindicat.

"La reducció de la jornada laboral és bona per a les persones treballadores, però és bona també per a les empreses, que veuran, com va demanar el president del Partit Popular, millorar la seva productivitat", i ha assegurat que tiraran endavant la mesura tot i que la patronal CEOE hagi rebutjat continuar amb la negociació.