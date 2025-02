Díaz, sobre la petició del mediador de retirar la qüestió de confiança a Sánchez: "Tenim legislatura per a estona"

MADRID 23 febr. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Treball i vice-presidenta segona del Govern central, Yolanda Díaz, s'ha referit aquest diumenge a la petició del mediador internacional entre el PSOE i Junts perquè es retiri la qüestió de confiança a Pedro Sánchez i ha afirmat que hi ha legislatura "per a una bona estona".

"Tenim legislatura per a una bona estona, això crec que és molt important. Benvinguts tots els debats legítims en totes les formacions polítiques", ha afirmat Díaz en referència a Junts, que decidirà aquest dilluns si retira la proposició de llei registrada al Congrés per debatre sobre la conveniència que el president del Govern central, Pedro Sánchez, se sotmeti a una qüestió de confiança després de la petició del mediador, Francisco Galindo.

"El que importa és que el nostre país avança i que no hi ha alternativa", ha afegit Díaz en la manifestació de Madrid sobre l'educació pública preguntada per la premsa, després de saber-se que el mediador internacional en les reunions entre el PSOE i Junts ha demanat als de Carles Puigdemont que considerin retirar la qüestió de confiança al president del Govern central.

"Una ruptura de l'espai significaria una reculada difícil de superar que frenaria aquests avenços, que la meva funció de verificador m'impedeix de revelar, però no de conèixer", ha dit Francisco Galindo en un comunicat signat aquest dissabte des de Cartagena (Colòmbia) en català i castellà.

Sobre aquestes paraules, Díaz ha "insistit" que "amb diàleg, amb negociació, amb bon fer, el país continuarà caminant".

Segons la ministra, l'alternativa que es vol esbossar "a través d'aquesta internacional de l'odi és justament l'alternativa de destrossar-ho absolutament tot", exemple que "s'ha vist recentment" amb el Partit Popular.

"Ho hem vist recentment, un Partit Popular que va ser capaç de votar en contra d'onze milions i mig de pensionistes al nostre país. Un PP que està disposat al que sigui amb tal de fer mal al seu país", ha assegurat Díaz.