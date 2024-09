Díaz s'obre a "millorar" l'acompanyament a les petites empreses per reduir la jornada laboral

Veu possible "conciliar la reducció de la jornada amb les necessitats" de les petites empreses



BARCELONA, 18 set. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segona del Govern central i ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz, s'ha obert a "millorar" les mesures d'acompanyament a les petites empreses perquè puguin aplicar la reducció de la jornada laboral.

Així s'ha pronunciat en unes declaracions aquest dimecres al costat del president de Pimec, Antoni Cañete, amb qui s'ha reunit en una visita de dos dies a Barcelona per abordar amb empresaris i sindicats la reducció de la jornada laboral setmanal fins a les 37,5 hores.

La ministra considera que és "possible conciliar la reducció de la jornada amb les necessitats que tenen les petites empreses", i ha detallat que ha vingut a Barcelona per escoltar les propostes del sector econòmic per a l'aplicació de la reducció de la jornada laboral.

Ha recordat que la setmana passada el Ministeri va posar en marxa un pla d'acompanyament a les petites empreses: "I no només l'hem posat en marxa, sinó que el millorarem", després de subratllar que veu possible un acord amb la patronal i els sindicats per fer-ho.

TROBADA CLAU

Díaz es reunirà a la tarda a Pimec amb representants de diferents sectors econòmics, una trobada que ha qualificat de clau, i ha explicat que la negociació servirà per "reduir la jornada laboral sense reducció salarial i també per modernitzar el país a càrrec de les petites empreses".

La vicepresidenta no ha concretat quin pressupost tindrà el pla d'acompanyament a les petites empreses, ja que es tracta d'"un document en construcció, no està quantificat".

També ha reconegut que la implantació de la reducció de la jornada laboral "no opera" de la mateixa manera en tots els sectors econòmics, com per exemple en els que tenen jornades laborals especials.