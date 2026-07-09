Díaz: les paraules de Feijóo sobre les baixes laborals "l'inhabiliten per governar Espanya"

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA, 9 jul. (EUROPA PRESS) -
La vicepresidenta segona i ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz, ha afirmat aquest dijous que les paraules del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, sobre les incapacitats laborals i l'absentisme "l'inhabiliten per governar Espanya".
"Conec molt bé Alberto Núñez Feijóo. És un radical econòmic. Ha governat sempre contra els treballadors i les treballadores", ha dit durant l'acte del 50è aniversari de l'Assemblea de Barcelona de CCOO juntament amb el president de la Generalitat, Salvador Illa; l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; el líder de CCOO, Unai Sordo, i la líder a Catalunya, Belén López.
Díaz ha assegurat que al PP li "importa un rave" el diàleg social i ha recordat les vagues generals que van convocar els sindicats quan els populars estaven al Govern central.
LA SANITAT PÚBLICA
Per això, ha defensat que el diàleg social és la disputa concreta sobre avenços democràtics de la classe treballadora, i "així és com es guanyen els drets: un a un, coma a coma i paraula a paraula".
"Demano a l'extrema dreta i a la dreta extrema, que són el mateix, que deixin de criminalitzar-nos i que actuïn en aquestes comunitats autònomes on governen per arreglar el problema que es diu sanitat pública", ha afirmat.
50 ANYS DE CCOO
Díaz ha afirmat que, 50 anys després del naixement de CCOO, amb prou feines en queda res d'aquella Espanya "aixecada sobre la repressió, morts, assassinats, dolor, presons i, sobretot, la por i el sacrifici d'una cosa que és meravellosa, que és la història del moviment obrer" del país i del món.
En aquest sentit, ha reivindicat que la democràcia es va assolir amb el món del treball, amb el sindicat, fins l'últim minut: "No vam arribar a la Constitució espanyola de cap altra manera, hi vam arribar gràcies al treball organitzat".
"EL CARRER NO ERA DE MANUEL FRAGA"
"El carrer no era de Manuel Fraga, era de la gent treballadora del nostre país que va fer possible que avui visquem en democràcia", ha afegit.
També ha destacat la importància de no restar en silenci quan "es qüestionen, es banalitzen o es presenten com privilegis allò que són conquestes democràtiques de la classe treballadora".