Díaz: les paraules de Feijóo sobre les baixes laborals "l'inhabiliten per governar Espanya"

BARCELONA 9 jul. (EUROPA PRESS) -
La vicepresidenta segona i ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz, ha afirmat aquest dijous que les paraules del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, sobre les incapacitats laborals i l'absentisme "l'inhabiliten per governar Espanya".
"Conec molt bé Alberto Núñez Feijóo. És un radical econòmic. Ha governat sempre contra els treballadors i les treballadores", ha dit aquest dijous durant l'acte del 50è aniversari de l'Assemblea de Barcelona de CCOO.
Díaz ha assegurat que al PP li "importa un rave" el diàleg social i ha recordat les vagues generals que van convocar els sindicats quan els populars estaven al Govern central.