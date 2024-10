Díaz-Granados (CAF) veu l'educació, l'habitatge i les reformes laborals com "palanques" per a l'Amèrica Llatina

BARCELONA 14 oct. (EUROPA PRESS) -

El president executiu del Banc de Desenvolupament de l'Amèrica Llatina i el Carib (CAF), Sergio Díaz-Granados, ha situat l'educació, l'habitatge i les reformes laborals com "palanques" per donar resposta a la pobresa de Llatinoamèrica.

Ho ha dit aquest dilluns en una conferència en la jornada 'World in Progress' de Prisa, en la qual ha assegurat que la regió ha patit una estancament de les classes mitjanes i un augment de la pobresa: "És la regió més desigual del món i una de les més pobres".

Ha defensat que l'habitatge és un "canal essencial per a la reducció de la pobresa", també ha apostat per engegar millors reformes laborals per abordar el problema de l'accés a l'ocupació de dones i joves, i per la via de l'educació, que considera que actualment rebutja molts joves del sistema.

"La inseguretat és sens dubte una de les pitjors factures que està rebent l'Amèrica Llatina i el Carib contra el desenvolupament", ha lamentat Díaz-Granados, que ha assenyalat que el crim està utilitzant els joves com a capital humà, en paraules seves.

A més, ha defensat que l'Amèrica Llatina s'ha de preparar per afrontar les conseqüències del canvi climàtic "tenint alhora l'agenda de la pobresa per resoldre", i ha subratllat que un dels problemes a tractar en aquest àmbit és la crisi hídrica.