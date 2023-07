Díaz garanteix un govern "sense soroll" amb el PSOE i reitera que no va vetar Montero a les llistes

MADRID, 18 jul. (EUROPA PRESS) -

La líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha garantit que governarà amb el PSOE "sense soroll", tal com han demostrat malgrat les tensions durant la legislatura dins la coalició, i ha insistit que no va vetar la titular d'Igualtat Irene Montero a les llistes perquè "no és el seu estil".

També ha desgranat que la diferencia dels socialistes el fet de disposar de propostes més ambicioses, atès que han aconseguit avenços en l'anterior mandat però insuficients, i per això apel·la a concentrar el vot útil progressista en Sumar, perquè només així es desbancarà Vox com a tercera força política ja que, segons ha expressat, tenen un "empat tècnic" amb el partit de Santiago Abascal.

En les respectives entrevistes a RNE i TVE, recollides per Europa Press, la també vicepresidenta segona del Govern central ha expressat sense revelar noms que té clar qui serien els seus ministres o ministres de Presidència i Exteriors.

Sobre si mantindria l'actual cartera d'Igualtat, ha respost que no revelarà l'organigrama tot i que ha incidit que en el programa defensen una Vicepresidència (de Feminismes i Economia de Cures) precisament centrada en la igualtat "perquè el futur d'Espanya es diu feminisme".

Respecte a si va ser ella qui va vetar Irene Montero a les llistes, Díaz ho ha negat i ha insistit que "aquest no és el seu estil", per reiterar que hi ha altres noms que no repeteixen en la candidatura de Sumar com el líder d'IU, Alberto Garzón, i els parlamentaris Jaume Asens i Juantxo López de Uralde, persones "molt valuoses" per a la política.

És més, ha desgranat que ella no va negociar els acords entre la quinzena de forces polítiques que conformen la coalició electoral que abandera i que aquest pacte, el més gran a l'esquerra del PSOE en democràcia, es va forjar amb la generositat dels seus integrants.