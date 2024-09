Díaz diu que Junts ha de decidir si vol situar-se "en el camí inadequat"

BARCELONA, 19 set. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha dit que Junts ha de decidir si se situa en el bloc de la construcció del futur o si forma part del bloc del 'no', el bloqueig i "el camí inadequat".

Ho ha dit aquest dijous en unes declaracions a la premsa abans de reunir-se amb el secretari general de la UGT de Catalunya, Camil Ros, i el secretari general de CCOO de Catalunya, Javier Pacheco.

Díaz ha respost d'aquesta manera al 'no' de Junts a la votació de llei per limitar el lloguer de temporada de dimarts, fet que ha definit com "greu".

"Junts té a la mà un debat, que és formar part de la construcció i del futur o formar part del bloqueig", ha insistit, i ha assegurat que les polítiques del bloqueig, segons ella, són castigades per la ciutadania.

Ha apuntat que els votants de Junts no entenen la decisió, ja que també "estan afectats pel preu de l'habitatge i no entenen que facin tombar" la norma.