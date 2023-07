Díaz demana suport per que Feijóo i Vox no "incendiïn" Catalunya i blindar la consulta sobre la taula de diàleg

Reivindica que la comunitat és clau per als comicis i que votar-la implica defensar les llengües i la plurinacionalitat

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 20 jul. (EUROPA PRESS) -

La líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha assegurat que Catalunya és clau per a les eleccions del 23J i ha reclamat el suport a la seva candidatura, que defensa una consulta sobre l'acord que s'aconsegueixi en la taula de diàleg i impedir així que el candidat del PP, Alberto Núñez Feijóo, "incendiï" la regió al costat de Vox.

També ha reivindicat que recolzar a Sumar comporta la defensa de les llengües" cooficials i la "plurinacionalitat" enfront dels "bàrbars" de la dreta, atès que Espanya és millor en la diversitat atès que és "un país de països".

Així ho ha traslladat en un míting a L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) davant un auditori de 2.000 persones al costat de l'exalcalde de Barcelona, Ada Colau, la cap de llista per aquesta circumscripció Aina Vidal, la portaveu d'En Comú Podem al parlament català, Jéssica Albiach i la portaveu federal de IU, Sira Rego.

A FEIJÓO ESTÀ "NERVIÓS" DESPRÉS D'UNA "MALA SETMANA"

Durant la seva intervenció, la també vicepresidenta segona ha ironitzat que Feijóo porta una "mala setmana" atès que porta tota la campanya mentint i ara "estan nerviosos" perquè pensaven que anaven a "arrasar" el 23J, però els van les coses "molt malament" i per això el candidat popular no va voler anar al debat electoral d'ahir al costat d'ella, el president del Govern, Pedro Sánchez i el líder de Vox Santiago Abascal.

També ha denunciat que el PP només vol tornar a aplicar retallades al país i que la majoria social passi dificultats, com atribueix a l'expresident José María Aznar al que recrimina representar "el pitjor de la política d'aquest país".

Així mateix, Díaz ha defensat més germanor entre els territoris des de la seva diversitat i ha destacat que Catalunya és una plaça fonamental per donar revalidar un govern progressista.

D'aquesta forma, ha demanat suport a Sumar per aconseguir una Catalunya "a favor" i "millor", atès que la seva candidatura reivindica el diàleg perquè és la base de la política, l'acord per als catalans i que una vegada aconseguit un pacte, en la taula de diàleg entre Generalitat i el Govern, la societat catalana ha a votar per pronunciar-se sobre el mateix.

"Guanyarem les eleccions perquè sabem molt bé que a Catalunya no voleu a ningú que torni a incendiar la vostra terra. No permetrem que Vox amb Feijóo incendiï Catalunya. Sortiu a votar per guanyar els vostres drets", ha proclamat Díaz per insistir que un Sumar fort és la garantia del diàleg i el consens.

Respecte al debat d'ahir, Díaz ha demandat també la mobilització de les dones després de veure la intervenció d'Abascal ahir i demostrar als "homes de Vox" que no els tenen "por" i no van a donar un "pas enrere en drets".