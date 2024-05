Díaz demana a Sánchez reconèixer l'Estat palestí en el pròxim Consell de Ministres

Assegura que és el moment de derogar la llei mordassa: "Ja no hi ha excuses"



TARRAGONA, 5 maig (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segona, ministra de Treball i líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha reclamat aquest diumenge al president del Govern central, Pedro Sánchez, que Espanya reconegui l'Estat palestí aquest dimarts en el pròxim Consell de Ministres.

Així s'ha pronunciat en un acte electoral de Comuns al Palau de Congressos de Tarragona, amb la candidata a presidir la Generalitat, Jéssica Albiach; la portaveu al Congrés, Aina Vidal; la cap de llista per Tarragona, Yolanda López, i el diputat del Parlament Joan Carles Gallego.

"No deixem passar cap dia més. No hi ha cap causa que justifiqui que el nostre país no reconegui l'Estat de Palestina", ha assegurat Díaz, que ha reconegut a Sánchez la feina que assegura que ha fet per avançar en aquest reconeixement bilateral i la implicació d'altres països en l'afer.

També ha demanat que els problemes dels polítics no es converteixin en els problemes de la ciutadania, al·legant que genera desafecció, i ha afegit que "està bé que el president del Govern central hagi parat", en al·lusió als cinc dies de reflexió que es va prendre per pensar sobre la seva continuïtat en el càrrec després de la denúncia a la seva esposa, Begoña Gómez.

"GOVERNAR MILLOR"

Díaz ha insistit que ha d'omplir de contingut aquesta pausa: "Ens han votat per governar millor, no només per parar la dreta i que Abascal fos vicepresident", després de la qual cosa ha assenyalat que governar també vol dir reduir la jornada laboral sense una reducció salarial.

"Derogarem la llei mordassa. Ja estava en l'acord anterior i no en vam ser capaços. Ja no hi ha excuses", ha reclamat la dirigent de Sumar, que ha qualificat l'oposició de vil i destructiva i ha reiterat que ha arribat el moment de derogar aquesta norma.

ELS TOROS SÓN "MALTRACTAMENT ANIMAL"

"L'ànima del Govern d'Espanya, la imaginació, gairebé, si em permeteu, la passió, humilment, l'aportem una mica nosaltres", segons Díaz, que s'ha mostrat sorpresa que es qüestioni la decisió del ministre de Cultura, Ernest Urtasun, de suspendre el Premi Nacional de Tauromàquia.

Ha sostingut que és una decisió que s'hauria d'haver pres fa molt temps: "Els toros, sense cap mena de dubte, són una forma de maltractament animal", i ha afegit que Espanya és un país una mica més normal després d'aquesta decisió.

Al principi de l'acte, el representant de la Comunitat Palestina a Catalunya Ahmed Ibrahem ha pujat a l'escenari i ha entregat a la vicepresidenta segona una bufanda palestina.