Díaz demana a Sánchez reconèixer l'Estat palestí en el pròxim Consell de Ministres

TARRAGONA, 5 maig (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segona, ministra de Treball i líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha reclamat aquest diumenge al president del Govern central, Pedro Sánchez, que Espanya reconegui l'Estat palestí aquest dimarts en el pròxim Consell de Ministres.

Així s'ha pronunciat en un acte electoral de Comuns al Palau de Congressos de Tarragona, amb la candidata a presidir la Generalitat, Jéssica Albiach; la portaveu al Congrés, Aina Vidal; la cap de llista per Tarragona, Yolanda López, i el diputat del Parlament Joan Carles Gallego.

"No deixem passar cap dia més. No hi ha cap causa que justifiqui que el nostre país no reconegui l'Estat de Palestina", ha assegurat Díaz, que ha reconegut a Sánchez la feina que assegura que ha fet per avançar en aquest reconeixement bilateral i la implicació d'altres països en aquest afer.