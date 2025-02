Díaz demana als sindicats que es mobilitzin per defensar la reducció de la jornada laboral

Urtasun critica que es vulgui imposar l'IRPF al SMI mentre les energètiques "no paguen un duro"

BARCELONA, 15 febr. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz, ha demanat als sindicats que es mobilitzin per defensar la reducció de jornada laboral a 37 hores i mitja: "Així és com es derrota la dreta al nostre país. Se la derrota amb drets, amb esperança, se la derrota amb afecte".

"Si vosaltres us mobilitzeu, guanyarem aquesta batalla", ha assegurat aquest dissabte en un acte de Sumar a Viladecans (Barcelona) centrat en la reducció de la jornada laboral, en què han participat també el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, la portaveu dels Comuns i diputada al Congrés, Aina Vidal, i la coordinadora dels Comuns i diputada al Congrés, Candela López, entre d'altres.

Díaz ha augurat un debat intens sobre la reducció de la jornada perquè, en les seves paraules, té molts adversaris, i ha preguntat al PP si els seus 137 diputats al Congrés votaran en contra de la mesura com ho van fer amb la reforma laboral, cosa que, per la ministra, significaria "donar un cop" als treballadors i donar l'esquena a la modernització d'Espanya.

"QUE LA DEMOCRÀCIA ARRIBI A LES EMPRESES"

Díaz ha reivindicat que ara "és el moment que la democràcia arribi a les empreses" perquè, en les seves paraules, la productivitat ha pujat molt més que els salaris en les últimes tres dècades i, segons ella, la reducció de la jornada ha de servir per repartir aquesta productivitat.

"Si hi ha marges empresarials obscens, potser és que ha arribat el moment que aquests marges empresarials, en termes de productivitat, siguin repartits a favor de la gent treballadora del nostre país. No estem demanant grans coses. Estem demanant una mica de repartiment i d'igualtat en el si de les relacions laborals", ha manifestat.

També ha demanat que es fixi un control horari digital més eficaç que eviti hores extres i garantir el dret a la desconnexió fora de l'horari laboral.

Amb això, ha reivindicat que la reducció de la jornada porta el segell de Sumar perquè, segons ella, si la seva formació no estava a l'executiu, ara el Govern central no estaria defensant la mesura.

CONTRA "L'IDEARI NEOLIBERAL"

Per Díaz, l'estratègia en matèria laboral que ha portat el govern de coalició "ha deconstruit l'ideari neoliberal" i l'estratègia de devaluació salarial que, segons ella, es va seguir en 45 anys de democràcia i sobretot en l'últim executiu del PP amb la presidència de Mariano Rajoy.

La ministra ha posat d'exemples la pujada del salari mínim interprofessional (SMI) que ha aconseguit, en les seves paraules, creixement i més eficiència econòmica; la reforma laboral, que demostra que "no era veritat" el que el PP i el PSOE havien teoritzat en les reformes anteriors; i la protecció dels llocs de treball amb mecanismes com l'ERTO.

Díaz ha afegit que, ara, la reducció de la jornada no és una variable econòmica i social més perquè "té una força inusitada" que, diu, és l'esperança que pot transmetre a la gent treballadora que poden mirar al futur i veure que poden treballar una mica menys, textualment.

URTASUN: CONTRA L'IRPF AL SMI

En la seva intervenció, el ministre Urtasun ha reiterat el rebuig de Sumar i dels Comuns que, si s'apuja el SMI, es tributi amb l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) a les persones que cobrin aquest salari, i ha criticat que, en paral·lel, les energètiques "no paguen un duro".

Urtasun ha destacat que, des de Sumar, fa temps que volen obrir el debat de la fiscalitat per "veure qui paga què", però que no acceptaran, textualment, que es digui que la justícia fiscal i els ingressos fiscals del pròxim exercici pressupostari passa per agreujar el salari mínim.

Sobre la reducció de la jornada laboral, ha advertit que la patronal "amenaça" la mesura perquè suposa ampliar la llibertat de la gent treballadora amb la qual cosa, en les seves paraules, veu amenaçat els seus privilegis: "Aquest país no és una fàbrica en què només ells posen les normes. La reducció de la jornada no la decideix la patronal, la decideix la majoria social".

AINA VIDAL I CANDELA LÓPEZ

Per la seva banda, Candela López ha demanat a la resta dels partits, fent èmfasis en Junts, que "no s'han de doblegar davant de l'amenaça de la patronal" perquè, segons ella, defensar Catalunya i els catalans és defensar les seves millors condicions de vida i de treball, i ha remarcat que reduir la jornada és, textualment, ampliar la llibertat dels treballadors.

Després d'això, Aina Vidal ha reivindicat que la reducció de la jornada és un dret que han guanyat els treballadors i que, en la seva opinió, també fa que les empreses siguin més sostenibles, i ha criticat l'oposició de la Confederació Espanyola d'Organitzacions Empresarials (CEOE) i de Foment: "Són uns cínics, uns masclistes, uns racistes i uns autoritaris".