Díaz defensa la seva celeritat per expulsar a Errejón i no va actuar en 2023 perquè Més Madrid va tancar les indagacions

Diu que va parlar amb Belarra també d'aquest cas i que si hagués sabut que era un agressor, li hauria tret de les llistes electorals

MADRID, 28 oct. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segona del Govern, Yolanda Díaz, ha assegurat que dijous passat "va expulsar de les seves funcions" a Sumar a Íñigo Errejón 48 hores després de la denúncia feta pública per la periodista Cristina Fallaràs, i que no va actuar amb el cas d'estiu de 2023 perquè, després de preguntar a Podem i Més Madrid, li van dir que s'havia investigat i arxivat.

En una compareixença en el Congrés després de reunir al seu grup parlamentari, Yolanda Díaz ha fet una relació d'esdeveniments entorn de la sortida d'Errejón, que era el seu portaveu en el Congrés i del que sabia que estava en teràpia i que li havien dit que anava millor.

Segons ha relatat, el dimarts 22 d'octubre després d'intervenir en el Congrés l'informen del testimoni publicat per Fallaràs, que apunta al seu portaveu parlamentari, i l'endemà a la tarda, després de participar en el cim hispà portuguès celebrat a Faro, va cridar a Errejón que, segons assegura, va assumir els fets. "Va ser una de les converses més difícils de la meva vida", ha reconegut.

I el mateix dijous, sense que intervingui cap expedient disciplinari, li comunica la seva expulsió de totes les funcions. Però va anar el mateix Errejón qui fa públic un comunicat en xarxes socials que ella no comparteix "en absolut".

Quant al cas que va circular en xarxes socials a l'estiu de 2023 a Castelló, ha dit que no va arribar a intervenir perquè va preguntar a Podem i Més Madrid, formació que va obrir una investigació interna. I després van comunicar al seu equip que l'expedient s'hi havia tancat i que la denúncia es va esborrar. "Mai més vaig tornar a saber gens d'aquest fet", ha resolt.

AMB LA INFORMACIÓ D'ARA, ERREJÓN NO ANIRIA EN LES LLISTES

En aquest sentit, i enfront de les declaracions de Podem d'aquest matí, ha volgut deixar clar que llavors, quan s'estaven fent les llistes per a les generals de juliol, no coneixia fets tan greus com els de la setmana passada. "Si tingués la menor sospita que Errejón o qualsevol diputat és un presumpte agressor sexual hauria actuat com he fet aquesta setmana, amb contundència i amb promptitud", ha sentenciat.

També ha assenyalat que sobre aquest cas va parlar amb la secretària general de Podem, Ione Belarra, i amb Més Madrid insistint que aquesta investigació del partit madrileny es va tancar i l'esmentada piulada va ser retirat.

Qüestionada sobre si considera que va haver de tornar abans a Espanya del seu viatge oficial a Colòmbia davant de l'abast del cas Errejón, Díaz ha respost que mai desatén les seves obligacions internacionals associades al càrrec de vicepresidenta segona i que es va implicar personalment en la gestió de la sortida d'Errejón, exigint-li que deixés tots els seus càrrecs en una conversa de matinada quan ja estava al país llatinoamericà.

ERREJÓN ESTAVA EN TERÀPIA I VA DIR QUE ES TROBAVA MILLOR

També ha desgranat que coneixien que Errejón estava acudint a teràpia, sense especificar que problemes tenia, i que ell mateix li va dir que estava molt millor quan se el va nomenar portaveu.

En aquesta línia, ha deixat palesa que Errejón va publicar de forma unilateral el seu comunicat de la seva dimissió que ella desaprova, atès que ho lliga amb el masclisme, i que la primera conversa que va mantenir amb l'exdiputat va ser de les més difícils de la seva vida, atès que li va reconèixer comportaments "vexatoris" cap a les dones. D'aquesta forma, ha exigit que l'exemplaritat ha de donar-se tant en la vida pública com en la privada.

Díaz ha volgut demanar disculpes públiques a la ciutadania i el seu suport a totes les dones víctimes de la violència sexual. A més, ha animat a denunciar tota mena d'assetjament posat que així es pot actuar de forma contundent, com ha fet Sumar en tenir les informacions sobre les acusacions relatives al seu exportaveu. "Vull enviar-los un missatge, sí que val actuar", ha traslladat a les víctimes.

ÉS CONSCIENT DEL COST D'AQUESTA CRISI PER SUMAR

Durant la roda de premsa, Díaz ha reconegut que aquests fets tan "greus i dolorosos" afecten a Sumar, però ha deixat clar que la violència sexual no és "ni de dretes ni d'esquerres" perquè el patriarcat és un element estructural que han de canviar. De fet, ha proclamat que el feminisme és un moviment imparable i que es va acabar la impunitat davant de la violència masclista.

Després, ha admès que el cas Errejón té un "cost" per a la seva formació, que "trenca" la confiança de molta gent en el projecte i que la sortida d'Errejón ha obert una crisi, però tot seguit ha defensat que tornaria a actuar igual com ho ha fet fins ara.