Díaz defensa que l'herència universal és una mesura "modesta" i creu que Calviño l'acabarà defensant

MADRID, 6 jul. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Treball i líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha defensat l'"import modest" de la seva proposta de donar 20.000 euros als joves i s'ha mostrat convençuda que la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, i "moltes altres persones" acabaran defensant aquest ajut.

"Vaig sentir la vicepresidenta Calviño quan vaig dissenyar els ERTO dir el mateix o quan vaig elevar el salari mínim interprofessional [...] I a mesura que passa el temps, la vicepresidenta Calviño es va anar afegint a l'èxit d'aquestes propostes", ha destacat Díaz en una entrevista a 'El Programa de Ana Rosa' de Telecinco, recollida per Europa Press.

Respecte a les crítiques i el rebuig de Calviño a aquesta proposta, Díaz ha defensat que aquest ajut universal de 20.000 euros per a joves de 18 anys és "possible", ja que es finançarà "a través dels impostos als qui més tenen".

Es tracta d'un ingrés de 20.000 euros, "un import modest" segons Díaz, que a partir de la majoria d'edat qualsevol jove pot sol·licitar. "Farem un procés d'acompanyament i es percebria exactament als 23 anys. Aquest any afectaria 490.000 joves", ha apuntat la ministra.

A més a més, la titular de Treball ha assegurat que aquest ajut es finança a través dels impostos dels qui més tenen. "Aquí sí que som clars i és que això va de la prosperitat d'un país, de que els que més tenen han d'aportar més", ha recalcat.

Sumar ja ha avançat la intenció que aquest ajut, que suposaria una despesa anual de prop de 10.000 milions d'euros, es financi mitjançant un paquet d'impostos format per figures que ja existeixen, com l'impost a les grans fortunes però que es redissenyaria, i amb nous gravàmens a certes empreses, com un tribut especial sobre les grans constructores i les immobiliàries.

"La distribució es fa en els impostos i hi ha serveis que el seu èxit es troba justament en el seu caràcter universal. Però encara dic més, Quants fills i filles d'Amancio Ortega hi ha? D'Ana Patricia Botín? Quants n'hi ha? Molt pocs. El salari mitjà a Espanya són 1.542 euros al mes. Això és la realitat del nostre país", ha argumentat.