Díaz critica que els partits "d'un costat i l'altre" es "llancin querelles": "Així no s'arreglen els problemes socials"

MADRID 22 oct. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segona del Govern central, Yolanda Díaz, ha criticat que partits "d'un costat i l'altre" es llancin querelles, en referència a les mesures judicials que el PP i el PSOE han adoptat aquesta darrera setmana, perquè "no arreglen els problemes de la ciutadania". A més, ha sentenciat que el 'I tu més' no resol la corrupció i que cal posar mesures "damunt la taula" per prevenir-la.

Preguntada en una entrevista a 'La hora de la 1' de TVE, recollida per Europa Press, sobre si se sent còmoda amb les sospites de corrupció dins el PSOE i amb la resposta del PP, Díaz ha confessat que no i que, a més, creu que les querelles criminals "d'un costat i l'altre" i el 'I tu més' no arreglen els problemes dels espanyols.

"Tenim problemes en la sanitat pública, tenim problemes gravíssims amb l'habitatge (...) Tenim gent que no arriba a final de mes, és a dir, tenim massa problemes a Espanya i estem davant una posició política de partits que s'estan querellant, llançant-se querelles els uns als altres pel cap", ha declarat.

Díaz ha assegurat que si es vol parlar de corrupció cal que es posin "mesures damunt la taula" i es parli, per exemple, "dels corruptors", que són aquelles empreses o organismes que corrompen polítics oferint una contrapartida. El que és segur, en la seva opinió, és que "les querelles no arreglen els problemes i que el 'I tu més' no arregla la corrupció".

Les declaracions de la vicepresidenta tenen lloc després que dilluns l'Audiència Nacional inadmetés la querella presenta pel PP contra el PSOE per un presumpte delicte de finançament il·legal, en considerar que "es precisa una mica més" que una informació periodística, i després de la resposta dels socialistes als populars amb una altra querella per suposades "injúries i calúmnies".