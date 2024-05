Díaz critica els "insults" en el debat de l'amnistia

MADRID, 30 maig (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segona, Yolanda Díaz, ha criticat que ha sentit tota mena d'insults durant el debat per aprovar la llei d'amnistia i el portaveu parlamentari de Sumar, Íñigo Errejón, ha acusat Vox de comportar-se com els "hereus" de l'intent de cop d'estat del 23F.

Així s'han referit tots dos a la tensió que s'ha viscut durant la sessió plenària de la cambra baixa sobre l'amnistia, després de recriminar als escons de Vox que hagin provat d'impedir que avui hi hagués un debat "serè" al Congrés.

Díaz ha destacat que malgrat aquest "espectacle" s'ha aprovat una norma clau que permet continuar caminant cap a un país divers.

Preguntada sobre si ha sentit insults a l'hemicicle, Díaz ha respost que els han dit "de tot", des de "traïdors" fins a "corruptes".

Per la seva banda, Errejón ha denunciat "greus incidents" durant la votació de l'amnistia i que els diputats de Vox, durant el debat, s'han anat "aixecant, insultant i atacant" bona part dels oradors, simplement perquè no estaven d'acord amb el que es votava.

"SIMPLEMENT VOLEN QUE NO EXISTIM"

El portaveu del grup plurinacional ha aprofundit que, a parer seu, aquests "atacs" de Vox revelen que "els agradaria" que els representants progressistes no fossin al Congrés i que no existissin.

"És molt important que tota la ciutadania aquest 9 de juny en les eleccions europees recordi qui són els que estan en contra de l'oposició a les majories, recordi qui són els que els agradaria que no existíssim, que no tinguéssim paraula i que avui han provat, amb insults i amb amenaces, que se suspengui la votació. Però no els ha sortit i ha guanyat la democràcia", ha declarat Errejón.

Finalment ha assenyalat que l'independentisme mantindrà les seves conviccions i que és una opció política "legal" a Espanya, que està d'acord que els conflictes polítics es resolen amb política. "Hi ha estabilitat i hi ha legislatura per a una bona estona", ha resolt Errejón.