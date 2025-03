Díaz crida a la unitat de l'esquerra i tendeix la mà a Podem: "La gent vol que caminem juntes"

Reclama al PSOE rellançar l'agenda social i Sumar reivindica que és hora de "confluències" i que la vicepresidenta és un actiu de futur

MADRID, 30 març (EUROPA PRESS) -

La vice-presidenta segona, Yolanda Díaz, ha reclamat al PSOE que ha arribat el moment de rellançar l'agenda social, atès que no n'hi ha prou amb resistir davant de l'avanç de l'extrema dreta, i ha tornat a tendir la mà de la unitat de tota l'esquerra alternativa, inclòs Podem, com va passar a les eleccions generals del 23J.

"La gent vol que caminem juntes" ha emfatitzat durant la seva intervenció a l'acte de tancament de la segona assemblea de Sumar, en què ha afegit que Sumar serà clau per reeditar el govern progressista en les pròximes eleccions i tornar a derrotar la dreta, perquè la seva formació no aspira a estar "en una cantonada" sinó a eixamplar l'espai progressista des de la política "útil".

I per a això, ha desgranat, la clau és la confluència que es basa en la "mixtura" en les organitzacions, perquè la gent no vol "que pensin igual" sinó que concorrin units en un front ampli.

Així ho han indicat durant la clausura del la assemblea de Sumar al Teatre Alcázar de Madrid, juntament amb els nous coordinadors de la formació Carlos Martín i Lara Hernández, qui ha aprofundit en aquest missatge de Díaz en recalcar que és temps de "confluència i coalicions", perquè l'era de "l'únic s'ha acabat".

SUMAR REIVINDICA DÍAZ: ÉS UN ACTIU DE "PRESENT I FUTUR"

Per tant, ha desgranat que volen la unitat, com han marcat en les resolucions de la seva assemblea amb els actuals aliats i amb totes les forces que van estar a la candidatura del 23J, en clara referència a Podem, amb "responsabilitat, esforç i generositat".

Això sí, ha afirmat que encara que alguns "s'obstinin" a considerar que Díaz és un "capital polític del passat", ha presumit que el seu lideratge polític és de present i sobretot de futur".

SÓN AQUÍ ELS WOKE QUE ENVIARAN VOX A "L'ABOCADOR DE LA HISTÒRIA"

També ha subratllat que Sumar s'ha de "repensar" i s'organitzarà per ser "molt més que un partit", amb l'objectiu de ser de nou essencials per derrotar el 2027 les dretes i "enviar a l'abocador de la història" a Vox.

De fet, i en clara al·lusió a la formació de Santiago Abascal, ha deixat anar que són aquí "els woke" que els fan "tanta por". "Som els marietes, els trans, els sindicats, les associacions veïnals i els piquets", ha emfatitzat.

PRESÈNCIA DELS SEUS PARTITS ALIATS I SINDICATS, PERÒ SENSE PODEM

Totes dues s'han expressat en aquests termes durant l'acte, en el qual també han pres la paraula els secretaris generals de CCOO i UGT, Unai Sordo i Pepe Álvarez, respectivament; el ministre de Cultura, Ernest Urtasun; i la portaveu de Sumar al Congrés, Verónica Barbero.

Mentrestant, representants d'IU han amparat Sumar, Comuns, Compromís, Verdes Equo, Más Madrid i Més per Mallorca, els seus aliats de coalició. Per altra banda, els ministres Pablo Bustinduy, Sira Rego i Mónica García han enviat salutacions a la formació per vídeo, atès que no han assistit presencialment igual que el coordinador d'IU Antonio Maíllo, que tenia un acte del PCE aquest cap de setmana.

Cap dirigent de Podem ha acudit a l'esdeveniment, malgrat que Sumar els van convidar i ahir els van apel·lar a recompondre la unitat de l'esquerra mitjançant una resolució. No obstant això, sí que han fet acte de presència exdirigents del partit morat com Ramón Espinar, Nacho Álvarez i Alejandra Jacinto.

A més, instants abans de la intervenció de la vicepresidenta l'ha increpat una dona que li preguntava "de comunista a comunista" quants "depredadors sexuals" i masclistes anaven a sortir de Sumar, cosa que ha generat esbroncades dels simpatitzants de la formació i crits de "fora, fora". Després d'aquesta increpació, la dona ha sortit del recinte sense incidents i acompanyats per personal de l'organització de Sumar.

EL PLA DE REARMAMENT DE LA UE ÉS UNA "BARBARITAT"

En el seu discurs, Díaz ha advertit que el pla de rearmament de la Comissió Europea impugna la idea d'Europa basada en el benestar social, la pau i en no tornar mai a la "gana i la guerra". "No és el camí, no importa el quant sinó l'on (...) no és el moment de rearmar Europa", ha comentat sobre la proposta de la presidenta de la Comissió Europa, Ursula von der Leyen, en alertar que serà un "error" si no se li dona un component social i de sobirania energètica.

Després, i davant de la "internacional de l'odi i la destrucció" al món, Díaz ha desgranat que Espanya és un "far" progressista però, en clara referència al PSOE, ha opinat que no n'hi ha prou amb "resistir" ni apel·lar a la "por", sinó que ha de sortir-se a la "ofensiva" i donar "motius" des de la conquesta de més drets socials.

D'altra banda, Urtasun ha desgranat que Sumar lluitarà per construir una autonomia estratègica de la UE amb "òptica progressista", sense permetre que els "buròcrates" de l'austeritat" dibuixin un pla de rearmament de 800.000 milions que ha titllat de "barbaritat".

També ha confrontat que davant de l'aliança de forces internacionals dirigides per "neofeixistes", Sumar vol aixecar una Europa que digui sí a la "pau, al multilateralisme i als drets humans" enfront de la reculada reaccionària que abanderen els mandataris Donald Trump i Vladímir Putin.

Mentrestant, Barbero ha llançat missatges d'unitat en desgranar que tenen la responsabilitat d'escriure el futur del país des de la "unitat i l'esperança", deixant clar que això no significa renunciar a la "identitat" de les organitzacions com es veu en el grup parlamentari al Congrés.

Al seu torn, l'altre coordinador general de Sumar, Carlos Martín, ha desgranat que Sumar ha demostrat la seva iniciativa per reduir les desigualtats econòmiques i socials a Espanya, i que el seu pròxim repte és reduir la jornada laboral en aquesta legislatura.

MISSATGES DE SUPORT D'UGT I CCOO

Per la seva banda, Pepe Álvarez ha proclamat que Sumar és una "força clau" per a la seva organització i "necessiten que desplegui les seves ales" per obrir una nova etapa en l'esquerra, que permeti consolidar els assoliments laborals aconseguits i continuar avançant en nous, com la reducció de la jornada laboral.

També ha lloat la figura de Yolanda Díaz, a la qual ha definit com una dona "compromesa", "valenta", "que no s'arruga ni dona per perduda cap batalla".

Al seu torn, Unai Sordo ha proclamat que l'esquerra no pot assumir la "derrota" davant de l'avanç de la ultradreta i que els partits progressistes tenen la responsabilitat de construir "espais d'unitat social" i donar la "batalla", convençut que Sumar estarà a "l'altura del moment històric". D'aquesta manera, ha assegurat que no es pot caure en el "fatalisme" ni que cap organització opti per l'estratègia de resistir donant per fet que governarà la dreta.

D'altra banda, ha advertit en línia similar a la de Pepe Álvarez que la gravetat del moment, ja que no es podia imaginar els EUA a Rússia conspirant contra el món i repartint-se el "botí" d'Ucraïna, i ha reclamat que les forces progressistes han de donar "certeses" i preocupar-se per la seguretat real, que té a veure molt més amb millorar les condicions socials que amb la defensa i l'armament.

La dirigent del Partit de l'Esquerra Europeu Maite Mola ha alertat de les gravíssimes repercussions que té el "militarisme" sobre la despesa social i que estan preparant una cimera per la pau en vista de la que tindrà l'OTAN al juny. En conseqüència, ha assenyalat que la pau i la unitat ha de ser "els nords" de les forces d'esquerra i ecologistes, perquè sense ells no hi ha futur.