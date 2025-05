Díaz creu que el Govern central hauria d'aturar l'opa del BBVA al Banc Sabadell: "És una molt mala notícia"

MADRID 1 maig (EUROPA PRESS) -

La vice-presidenta segona del Govern central i ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz, creu que des del Govern central s'ha de paralitzar l'oferta pública d'adquisició (opa) del BBVA al Banc Sabadell, que ha rebut en les últimes hores llum verd per part de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC), i que ara està pendent de ser aprovada al Consell de Ministres.

En una entrevista a 'La hora de la 1' de TVE, recollida per Europa Press, Díaz ha tornat a qualificar de "molt mala notícia" aquesta futura fusió que creu que el que fa és "reforçar encara més" l'oligopoli financer que existeix a Espanya i aguditzar el risc sistèmic del qual ja ha alertat la Comissió Europea.

Així, ha fet una crida a posar-se del costat del bé comú en vista d'aquesta operació, ja que considera que tindrà "una afectació molt negativa" en l'ocupació, els serveis públics i la situació econòmica d'Espanya.

Precisament, en matèria laboral, Díaz ha lamentat que tindrà efectes nocius, perquè s'estan plantejant prop de 5.000 acomiadaments en el sector pel tancament d'oficines. Aquests tancaments, a més, aguditzaran "un greu problema democràtic" a Espanya com és l'exclusió financera. "Avui és impossible viure sense accés a les entitats financeres, per tant, hi haurà un risc clau en aquesta matèria", ha advertit.

A més, ha titllat d'"error majúscul" fer aquesta operació en contra de tot el teixit econòmic, social, cultural, sindical català i ha animat a les patronals empresarials a expressar la seva opinió, en considerar que l'opa va en contra dels interessos majoritaris d'Espanya i de la "democràcia econòmica".