Díaz continua negociant amb Junts i afirma que les 37,5 hores tiraran endavant

Afirma que parla "sovint" amb Puigdemont

MADRID, 3 juny (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segona del Govern central i ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz, ha afirmat aquest dimarts que continua negociant amb Junts amb discreció i que parla "sovint" amb el seu màxim dirigent, Carles Puigdemont, per tirar endavant al Congrés la rebaixa de la jornada laboral fins a les 37,5 hores setmanals.

"Parlo sovint amb Puigdemont i estem treballant amb l'equip de Junts amb discreció, com cal fer les coses, per continuar millorant i modernitzant el nostre país", ha assenyalat en una entrevista de RNE recollida per Europa Press.

La ministra de Treball ha assegurat que "té tota l'esperança" que el Congrés avalarà la jornada setmanal de 37,5 hores i ha considerat que seria "greu i molt difícil" de justificar votar en contra d'una mesura que estan esperant 12,5 milions de treballadors.

"El que vol el carrer sempre tira endavant", ha sentenciat la vicepresidenta.

Per Díaz, el que ha passat amb la reforma laboral --que va tirar endavant al Congrés gràcies a l'equivocació d'un diputat del PP en la votació-- demostra que "surt car" oposar-se a mesures que tenen a veure amb millorar la vida dels ciutadans.

"Les treballadores dels grans comerços del nostre país estan esperant, amb candeletes, aquesta mesura, però la gent de l'hostaleria també", ha recalcat la ministra.