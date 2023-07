Díaz confronta amb el PSOE per l'edat de jubilació: "Sumar no permetrà que s'allargui"

Reformarà la llei d'habitatge per blindar el control del lloguer a totes les CCAA i veu a PP i Vox nerviosos davant la "remuntada"

MADRID, 7 jul. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segona i líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha advertit el PSOE que la seva formació no permetrà que s'allargui l'edat de jubilació a Espanya en cap concepte.

A més, ha llançat durant un míting de campanya a Saragossa que tant els candidats del PP, Alberto Núñez Feijóo, com la "extrema dreta ultramuntana" que encapçala el seu homòleg a Vox, Santiago Abascal, l'ataquen perquè tenen "nervis" davant la "remuntada" de l'esquerra als comicis.

La candidata de Sumar ha admès que veu amb "preocupació" la posició del PSOE, en al·lusió implícita a les paraules de la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, que demanava un debat serè sobre estendre l'edat de jubilació als 70 anys i a les informacions que el PSOE planteja augmentar-la a través d'incentius.

"Vull ser clara, Sumar defensa que un treballador que puja a una bastida no pot treballar a partir dels 65 anys, que un docent no pot treballar a partir dels 65 anys, que una netejadora, una cambrera de pis, una caixera, qui vulgueu, un celador, no pot treballar a partir dels 65 anys", ha remarcat per emfatitzar la seva negativa a allargar l'edat de jubilació perquè els que s'han de "estrènyer el cinturó" són els privilegiats.

També ha traslladat el seu compromís immediat, en cas de governar, d'aplicar les modificacions que siguin necessàries en la llei d'habitatge, que ha "arribat tard i es queda curta", per garantir la limitació dels preus del lloguer al país, així com blindar el seu compliment en tota Espanya.

Acompanyada de la portaveu federal de IU, Sira Rego, i el cap de llista de Sumar per Saragossa, Jorge Pueyo (Chunta), Díaz ha emfatitzat la seva intenció d'emprendre reformes perquè els treballadors tinguin poder de decisió en les empreses i "democratitzar" també l'àmbit dels impostos, amb la línia decisiva d'actuar sobre els "beneficis abusius" de les grans empreses i la banca.

D'aquesta manera, ha reivindicat una reforma fiscal progressiva per remodelar l'Estat del benestar amb més mesurades de protecció i pujar els salaris del país vinculant-los, a través d'un observatori, als guanys de les companyies.