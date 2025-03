Díaz confirma la ruptura de les negociacions amb Hisenda sobre la fiscalitat del SMI

MADRID 28 març (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha confirmat aquest divendres la ruptura de les negociacions amb el Ministeri d'Hisenda sobre la fiscalitat del salari mínim interprofessional (SMI).

Díaz, en declaracions a Telecinco recollides per Europa Press, ha afirmat que entorn de les deu de la nit d'aquest dijous "Hisenda es va aixecar de la taula" en la qual s'estava negociant una compensació als perceptors del SMI per no quedar aquest exempt de l'IRPF.

"Ahir a les 10 de la nit s'estava negociant, perquè la ciutadania ho entengui, però ella s'ha aixecat d'aquesta taula, és a dir, ha donat la instrucció de trencar les negociacions", ha subratllat la ministra de Treball.

Díaz ha afirmat a més que li va enviar a la vicepresidenta primera i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, fins a cinc propostes per intentar aconseguir un acord que no perjudiqui als perceptors del SMI per la decisió d'Hisenda que tributin en l'IRPF.

"L'aroma que traspua és que a ella (a Montero) li sembla que el salari mínim és molt elevat", ha criticat Díaz.