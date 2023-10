Díaz avança que Sumar presentarà el seu dictamen sobre l'amnistia dimarts vinent a Barcelona

BARCELONA, 6 oct. (EUROPA PRESS) -

La líder de Sumar i vicepresidenta segona del Govern central, Yolanda Díaz, ha avançat que Sumar presentarà dimarts a Barcelona el seu dictamen jurídic sobre l'"encaix de l'amnistia" en el marc constitucional.

En una entrevista a Ràdio 4 i La 2 aquest divendres recollida per Europa Press, ha avisat el PP que serà el Tribunal Constitucional (TC) qui dirimirà si l'amnistia és o no constitucional i ha defensat desjudicialitzar el conflicte: "No hauríem d'haver arribat mai a aquesta situació".

L'acte de presentació del dictamen sobre l'amnistia, a càrrec d'un grup d'experts, serà dimarts vinent a les 19.00 hores a l'Ateneu Barcelonès de Barcelona, segons informen fonts de la formació.

Hi assistiran el professor de Dret Constitucional i exlletrat del TC, Joaquín Urias; el catedràtic de Dret Constitucional Javier Pérez Royo; la catedràtica de Dret Penal de la UAB, Merche García Arán, i el catedràtic de Dret Penal Nicolás Garcia Rivas, un dels autors de l'informe i l'encarregat de presentar-lo.

En la benvinguda hi participaran l'advocada catalana Mercè Claramunt, i la professora d'Història Medieval de la UB i filla d'Ernest Lluch, Rosa Lluch; clausurarà la trobada l'exdiputat dels comuns i negociador de Sumar, Jaume Asens.