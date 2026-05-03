Díaz assegura que el registre horari s'aprovarà "abans d'estiu" sense canvis significatius

BARCELONA, 3 maig (EUROPA PRESS) -
La vicepresidenta segona del Govern espanyol i ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz, ha assegurat que el registre horari a Espanya s'aprovarà "abans de l'estiu" sense canvis significatius.
"Realitzem dos milions i mig d'hores extraordinàries que són irregulars al nostre país i dic irregulars perquè estan sense retribuir", ha explicat Díaz en una entrevista a 'La Vanguardia' recollida per Europa Press aquest diumenge.
Així, ha afirmat que no hi haurà canvis "significatius" al projecte del registre horari i ha dit que portarà aquest debat a la propera Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.
Respecte a l'informe desfavorable del Consell d'Estat, Díaz ha dit que ho respecta, però que no el comparteix en absolut, ja que se situa deliberadament del costat dels criteris de la patronal: "Que en ple segle XXI el Consell d'Estat parli de torns diu molt d'un país que ja no existeix".
Preguntada per la relació amb el ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, Díaz ha considerat que tenen una relació personal magnífica, però que la política no va d'això: "El programa econòmic del senyor Cuerpo és el mateix que el de Nadia Calviño".
Sobre la proposta del PP de deflactar l'IRPF, la ministra ha dit que no la comparteix, però que està disposada a baixar els impostos als que menys tenen "a canvi que les rendes salarials més altes paguin més".
HABITATGE I JUNTS
Després que el Congrés tombés el decret de la pròrroga dels lloguers, Díaz creu que Junts s'ha col·locat del costat de les patronals espanyoles i dels fons d'inversió estrangers: "Jo vaig votar a favor dels catalans".
En aquest sentit, ha criticat que el problema que tenen PP i Junts és que "estan segrestats uns per Vox i els altres per Aliança Catalana".
Tot i així, defensa que si Junts vol negociar, des de Sumar estaran oberts a fer-ho, "però per arribar a un acord".