Díaz assegura que la reducció de la jornada tirarà endavant "perquè està guanyada al carrer"

MADRID 5 set. (EUROPA PRESS) -
La vicepresidenta segona i ministra de Treball i Social, Yolanda Díaz, ha assegurat aquest divendres que la reducció de la jornada laboral fins a les 37,5 hores setmanals tirarà endavant perquè és una mesura "que està guanyada al carrer".
"Reduirem la jornada laboral segur i sap per què la reduirem? Senzillament perquè les causes que estan guanyades socialment sempre s'acaben guanyant", ha subratllat Díaz en una entrevista a RNE recollida per Europa Press.
Díaz ha insistit que és una mesura que la gent vol, "però no només perquè es treballa menys, sinó perquè és una mesura que té a veure amb la salut pública, amb el benestar emocional, amb el canvi climàtic, amb la millora de les empreses i té a veure amb una cosa que és clau (...) que han passat més de 40 anys al nostre país des que no s'ha reduït la jornada laboral", ha subratllat.
Així, la vicepresidenta segona ha afirmat que continuarà treballant fins dimecres, quan se celebrarà el debat d'esmenes a la totalitat al projecte de la jornada laboral al Congrés, per tirar endavant aquesta mesura, "igual que es treballa en totes les votacions".