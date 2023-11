Díaz assegura que hi haurà govern després de l'acord PSOE-Junts i celebra que s'imposi la "serenitat" a l'"odi"

MADRID, 9 nov. (EUROPA PRESS) -

La líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha donat per fet que hi haurà govern de coalició després de l'acord entre el PSOE i Junts per a la llei d'amnistia i el suport a la investidura, i ha celebrat que la "serenitat" i la convivència" s'hagin imposat "al soroll i a l'odi".

Així ho ha traslladat mitjançant un missatge a X, en què ha expressat satisfacció per aquest pacte després de mesos difícils i de prometre que el futur executiu avançarà en el camí del "progrés social", per aconseguir "més drets" i "futur". D'aquesta manera, feia esment implícit a l'acord de coalició entre Sumar i el PSOE.

"El 23J vam dir que tindríem un govern de coalició progressista. Han estat mesos difícils, però la serenitat i la convivència s'han imposat al soroll i a l'odi", ha emfatitzat Díaz.

L'acord del PSOE i Junts inclou una llei d'amnistia per als implicats en el procés i a més admet casos de 'lawfare', segons recull el text al qual ha tingut accés Europa Press, una expressió que fa referència a l'ús abusiu de la justícia amb finalitats polítiques.

"Aquesta llei ha d'incloure tant els responsables com els ciutadans que, abans i després de la consulta del 2014 i del referèndum del 2017, han estat objecte de decisions o processos judicials vinculats a aquests esdeveniments", assenyala l'acord.

Ara com ara falta la confirmació del suport del PNB a la investidura del president del Govern central en funcions, Pedro Sánchez, tot i que el secretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, s'ha mostrat confiat que aquest pacte està a prop.