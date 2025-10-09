Díaz anuncia l'ampliació del permís per defunció fins a 10 dies i nou permís per cura pal·liatius

MADRID 9 oct. (EUROPA PRESS) -
La vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha anunciat que el seu ministeri presentarà una nova norma per modificar l'Estatut dels Treballadors i ampliar els permisos per defunció d'un familiar fins a 10 dies i incorporar un nou permís per cures pal·liatives també de familiars.
"Ningú pot anar bé a treballar als dos dies de la defunció d'un pare, d'una mare, d'un fill, d'una filla, d'un amic. Ningú pot fer-ho bé. Ningú", ha exposat la ministra en un Esmorzar Informatiu d'Europa Press.
La ministra ha assegurat que un dels problemes d'Espanya respecte a la productivitat és que s'obliga a la gent a treballar en condicions que no són favorables.
"El que enterra a una mare o que no acudeix al treball perquè ha de cuidar al seu fill no és un absentista", ha exposat la ministra.
En aquest sentit, Díaz ha afirmat que cal parlar d'absentisme a Espanya, però "del de debò". "L'absentisme de debò, clar que és un problema a Espanya", ha exposat Díaz, que ha indicat que l'impacte públic de l'absentisme a Espanya és d'un punt i mig del PIB.