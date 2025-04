Díaz anuncia que el Consell de Ministres aprovarà dimarts el projecte de llei de reducció de la jornada laboral

TOLEDO 24 abr. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz, ha anunciat aquest dijous que el Consell de Ministres aprovarà dimarts vinent el projecte de llei de reducció de la jornada laboral, "la política més difícil" que "tocarà defensar" ara.

Durant la seva intervenció en la clausura del Congrés de CCOO Indústria que se celebra a Toledo, ha assegurat que es tracta de "la mesura que més desitja el conjunt dels espanyols, votin qui votin".

Després de l'aprovació per part de l'executiu, ha demanat "convertir el que és de sentit comú al carrer en sentit comú al Parlament" per convèncer tots els grups polítics. "No serà fàcil, ens hi haurem de deixar la pell amb intel·ligència, amb arguments", ha subratllat.

El Govern central va aprovar el 4 de febrer del 2025 l'avantprojecte de llei per reduir la jornada laboral a 37,5 hores setmanals. Aquesta reducció s'implementarà sense que hi hagi disminució en el salari dels treballadors.