Díaz anuncia que la CDGAE rebrà aquest dimarts la pujada del salari mínim

Diu que l'estratègia del PP "no és cap altra que alimentar Vox"
MATARÓ (BARCELONA), 9 (EUROPA PRESS)
La vicepresidenta segona del Govern central i ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz, ha anunciat que la Comissió Delegada del Govern central per a Afers Econòmics (CDGAE) rebrà aquest dimarts la proposta de pujada del salari mínim interprofessional (SMI) fins als 1.221 euros bruts mensuals en 14 pagues.
Ho ha dit aquest dilluns en unes declaracions a la premsa en la presentació de Mataró (Barcelona) com a capital espanyola de l'Economia Social 2026, i en les quals ha posat les pujades de l'SMI d'exemple que l'actual és "un govern que està millorant la vida de la gent".
"És que estem fent coses que no fa ningú. I que jo sé molt bé que els treballadors i treballadores del nostre país, votin qui votin, valoren molt bé", ha defensat Díaz.
Ha afegit la necessitat d'aconseguir que la ciutadania cregui i confiï que "la força està en la gent, en la democràcia, no està en formacions polítiques ni en els dirigents polítics".
Preguntada per la proposta del portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, de crear una candidatura única d'esquerres, Díaz ha recordat que ella ho està demanant des del 2012 i que cal "una aliança democràtica amb un programa de mínims".
Aquesta aliança ha de servir per "mobilitzar la gent demòcrata", ja que, en les seves paraules, ja no va d'una altra cosa, va de democràcia.
"Per això hem de tenir audàcia, tenir mirada llarga i per descomptat moltíssima generositat, i pensar en gran. Per tant, crec que més enllà de les formes, el que crec és que cal fer una aliança democràtica", ha subratllat.
Ha explicat que d'aquesta manera es podrà impulsar "una agitació social que no falla mai, que és l'esperança", i que aquesta esperança s'aconsegueix, textualment, quan la gent creu que les coses van de debò.
ELECCIONS A ARAGÓ
Preguntada per les eleccions autonòmiques a Aragó de diumenge, la vicepresidenta ha dit que no en volia fer valoracions, tot i que ha criticat l'estratègia del PP, que ha dit que "no és cap altra que alimentar Vox".
"El senyor Feijóo avui és la maquinària d'engreix de Vox", ha insistit, i ha dit al líder del PP que hauria de repensar la seva estratègia.
"Vox és avui un problema, sens cap dubte, igual que ho és Trump, igual que ho és la senyora Meloni, igual que ho són les forces reaccionàries i de l'odi per al conjunt de la democràcia al nostre país", ha dit.