Díaz acusa Montero de tenir "contradiccions" respecte a la tributació dels que cobren el SMI

BARCELONA 15 febr. (EUROPA PRESS) -

La vice-presidenta segona del Govern central i ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha acusat aquest dissabte a la vice-presidenta primera del Govern central i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, de tenir "contradiccions" respecte a la tributació de l'impost de la renda de les persones físiques (IRPF) per aquells que cobren el salari mínim interprofessional (SMI).

"El que importa és que està tenint contradiccions perquè, al principi, la vice-presidenta primera deia que només tendria una afectació al 20% de les persones que percebessin el salari mínim, però deixem-nos de tecnicismes", ha declarat en una entrevista en Catalunya Ràdio, en què ha assegurat que Montero, textualment, ha canviat de criteri.

Montero va advertir aquest divendres que l'adaptació de l'IRPF a la pujada del SMI a 1.184 euros mensuals per catorze pagues suposaria un minvament de recaptació que podria rondar entre els 1.700 i 2.000 milions.

"Això no es va comunicar ni es va discutir en el si de govern", ha afirmat Díaz, alhora que ha puntualitzat que es va assabentar, igual que la resta de l'equip de Govern central, a través de la compareixença pública de Montero.

Preguntada per si no dona credibilitat als comptes de Montero sobre l'afectació al 20%, Díaz ha deixat clar que no són les seves competències i, per tant, no les envaeix.

"NO ÉS D'ESQUERRES"

Així mateix, Díaz ha criticat Montero pel "regal fiscal a les energètiques", després de decaure el reial decret llei per a l'establiment d'un gravamen temporal energètic durant l'any 2025.

"Si tu li fas un regal fiscal a les energètiques que s'estan forrant a Espanya i els dius que no paguin el que han de pagar i li dones un cop als treballadors i treballadores més vulnerables, els que estan fora de conveni col·lectiu i que perceben 15.500 euros a l'any, és que aquesta política no és d'esquerres", ha afegit.

A més, ha apuntat que la política són fets, com la pujada del SMI: "Quan una cambra sencera, totes les formacions polítiques, totes, estem d'acord en una cosa, és que potser has de repensar el que estàs fent".