Diana Riba, proclamada candidata d'ERC a les eleccions europees

BARCELONA, 23 febr. (EUROPA PRESS) -

L'eurodiputada d'ERC Diana Riba ha estat proclamada candidata republicana a les eleccions europees després de ser proposada per l'executiva del partit i en no haver-se formalitzat cap altra candidatura.

En un comunicat, han explicat que l'eurodiputada encapçalarà la llista amb l'objectiu de "continuar incidint en les regulacions europees per preservar els drets socials, civils i polítics i per defensar Catalunya".

En les anteriors eleccions europees, el 2019, el candidat d'ERC va ser el líder de la formació, Oriol Junqueras, sobre el qual pesa una pena d'inhabilitació per l'1-O.

Pedagoga i activista pels drets civils i polítics, va saltar a la vida política el 2019 per "donar veu als represaliats i els seus familiars a Europa i per denunciar la vulneració de drets fonamentals a l'Estat".

En el marc del grup Verds/Aliança Lliure Europea, defensen que Riba ha incidit en algunes de les principals regulacions comunitàries, com la directiva sobre la violència contra les dones, i també destaquen la seva feina pel reconeixement del català a les institucions europees i el seu paper com a vicepresidenta de la comissió d'investigació sobre Pegasus.

També apunten que ha participat en diverses iniciatives en l'àmbit dels drets civils i polítics, i recalquen el seu paper en la campanya 'A Europe of All Peoples' per aconseguir "el reconeixement de totes les nacions sense estat", entre altres qüestions.