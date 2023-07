Diana Morant (PSPV): "Estem veient què vol dir un PP esclau de Vox governant"

BARCELONA, 19 jul. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Ciència i Innovació i cap de llista del PSPV per la província de València, Diana Morant, ha acusat el PP d'abraçar les decisions de Vox a la Generalitat Valenciana: "Estem veient què vol dir un PP esclau de Vox governant".

"El problema no és Vox, és un PP que compra tot l'ideari de Vox", ha avisat en una entrevista a 'La Vanguardia' d'aquest dimecres recollida per Europa Press preguntada pel govern de Carlos Manzón al capdavant de la Generalitat Valenciana.

Morant ha assenyalat que les decisions dels executius de coalició del PP i Vox després del 28M són "reculades autèntiques que afecten fins i tot la pròpia democràcia".

Preguntada per un nou model de finançament a la Comunitat Valenciana, ha afirmat que quan el PSOE ha considerat que "alguna cosa no té maduresa per avançar" no ho han impulsat tot i que l'ha assenyalat com una assignatura pendent, en les seves paraules.

Ha defensat que l'executiu espanyol liderat per Pedro Sánchez ha tractat la Comunitat Valenciana amb el seu pes específic amb els fons covid o els Next Generation" i ha acusat el PP de ser --textualment-- el principal enemic per no creure en el criteri poblacional.

Sobre els resultats del PSPV a les autonòmiques, ha afirmat que treballen en "l'alternativa i en la posició" per recuperar la Generalitat d'aquí a quatre anys i que a hores d'ara es veu com a diputada.