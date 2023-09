Diada.- Vilalta (ERC) demana "màxima complicitat" de l'independentisme en negociar la investidura

BARCELONA, 11 set. (EUROPA PRESS) -

La secretària general adjunta i portaveu d'ERC, Marta Vilalta, ha cridat la resta de forces independentistes a "treballar amb la màxima complicitat, consens i coordinació" per negociar la investidura en el Govern espanyol, i ha reivindicat el diàleg per aconseguir l'amnistia, l'autodeterminació i millores en el dia a dia dels catalans, com el traspàs de Rodalies.

Ho ha dit en declaracions als mitjans després de participar en la tradicional ofrena al monument de Rafael Casanova per la Diada al costat del president de la Generalitat, Pere Aragonès, i representants del seu partit --sense el seu president, Oriol Junqueras, per Covid--, i entre xiulades i insults de manifestants.

Vilalta ha assegurat que aquesta jornada està "marcada per l'anormalitat, perquè la situació de repressió intensa segueix", i també ha sostingut que és una Diada d'oportunitats.