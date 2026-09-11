Vila (ANC) convocarà una cimera d'entitats i planteja per a 2027 una gran mobilització

KIKE RINCON - EUROPA PRESS
Demana un punt d'inflexió per a un altre "embat" independentista
BARCELONA, 11 set. (EUROPA PRESS) -
El president de l'ANC, Josep Vila, ha dit aquest divendres en la manifestació de la Diada que convocaran abans d'un mes una cimera amb entitats independentistes i ha proposat una gran mobilització la tardor de 2027 coincidint amb els 10 anys de l'1-O, com "el primer gran pas d'un nou embat fort i decidit per guanyar" la independència.
En el seu discurs al final de la manifestació d'entitats independentistes, ha argumentat que cal acabar amb "les lluites internes, els retrets i la desmobilització" i obrir una etapa per deixar clar que Catalunya vol la independència.
Per això ha cridat a l'independentisme civil a protagonitzar un punt d'inflexió que, amb una acció col·lectiva i continuada l'any vinent, porti a aconseguir una majoria social.
Ha avançat que l'ANC convocarà, abans d'un mes, una cimera amb entitats civils independentistes per teixir complicitats i convidar a formar part del projecte, i també impulsarà accions i respondrà "amb determinació qualsevol decisió política i judicial que persegueixi la desnacionalització".
"UN ANY PER FER-HO"
"Un any per fer-ho: des de l'11S de 2026 a l'11S de 2027 per engegar aquest primer i imprescindible pas. Per reactivar-nos i organitzar-nos arreu del país, per tornar a creure els uns en els altres. I ho aconseguirem", ha dit.
Segons Vila, els ciutadans no viuen en la Catalunya que mereixen i pateixen un malestar creixent per les infraestructures, l'educació, la sanitat, l'habitatge, la pressió fiscal i la reculada del català, que atribueix a "la falta d'autogovern, la impossibilitat de decidir i disposar dels propis recursos".
Davant d'això, ha apel·lat a rebel·lar-s'hi i lluitar per construir una república catalana: "O independència o decadència! Futur".