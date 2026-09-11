Urtasun reivindica una Catalunya diversa que no exigeix "carnets d'origen" per ser ciutadà

BARCELONA 11 set. (EUROPA PRESS) -
El ministre de Cultura i portaveu dels Comuns, Ernest Urtasun, ha reivindicat aquest divendres una Catalunya diversa, cohesionada i d'oportunitats "on a ningú se li exigeix carnets d'origen per poder ser ciutadà de ple dret".
"No permetrem que cap extremista vingui a començar a donar carnets de catalanitat en funció de l'origen al nostre país", ha dit després de la tradicional ofrena dels Comuns al monument a Rafael Casanova per la Diada.
Urtasun ha afirmat que defensar Catalunya és defensar el seu autogovern, un millor finançament i la millora dels serveis públics, i ha afegit: "Defensar Catalunya no serà mai aixecar murs entre catalans, defensar Catalunya és defensar una societat de ciutadans lliures, amb drets".