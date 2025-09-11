Diada.- La Urbana de Barcelona xifra en 28.000 els assistents a la manifestació de l'ANC

BARCELONA 11 set. (EUROPA PRESS) -
La Guàrdia Urbana de Barcelona ha xifrat en 28.000 els assistents a la manifestació de la Diada d'aquest dijous organitzades per l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Òmnium Cultural, el Consell de la República (CdRep), l'Associació de Municipis per la Independència (AMI), la Intersindical-CSC, Ciemen i els CDR.
La marxa ha començat a les 17.14 hores en el Pla de Palau sota el lema 'Més motius que mai. Independència' ('Més motius que mai. Independència'), i ha recorregut el passeig d'Isabel II i passeig de Colom, per acabar en la part final de la Rambla, en Portal de la Pau.
Les entitats convocants han cridat a manifestar-se contra la desnacionalització de Catalunya, per la defensa del català i contra l'espolio fiscal que consideren que implica la pertinença a Espanya, amb l'objectiu de "fer reaccionar al moviment independentista".