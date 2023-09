La Urbana de Barcelona xifra en 115.000 els assistents a la manifestació de l'ANC

BARCELONA, 11 set. (EUROPA PRESS) -

La Guàrdia Urbana de Barcelona ha xifrat en 115.000 persones els assistents a la manifestació de l'ANC per la Diada, segons fonts municipals.

La manifestació d'enguany s'ha dividit en quatre columnes que han sortit de la Ciutat de la Justícia, l'Escola Proa, l'Estació de Sants i la plaça Letamendi, i han confluït a la plaça Espanya.

La mobilització, sota el lema 'Via fora' --un històric crit d'alarma en la Catalunya medieval--, ha arribat a la plaça, on les quatre pancartes s'han girat per mostrar un mosaic amb la llegenda 'Per la independència, via fora'.