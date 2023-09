Turull (Junts) celebra que Aragonès avali que Puigdemont pugui seure a la taula de diàleg

BARCELONA, 11 set. (EUROPA PRESS) -

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha celebrat que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, hagi avalat que l'expresident de la Generalitat i eurodiputat de Junts, Carles Puigdemont, pugui formar part de la taula de diàleg amb el Govern espanyol: "Benvingut el canvi".

Ho ha dit en declaracions als mitjans després de participar en la tradicional ofrena al monument de Rafael Casanova per la Diada al costat de la presidenta de Junts, Laura Borràs, i altres representants del partit.

També ha assegurat que qualsevol acord polític a què arribi Junts serà per apropar-se "a ser un Estat independent"; ha concretat que no hi ha hagut contactes formals amb el PP, i ha subratllat que Junts no renunciarà a la unilaterialitat, perquè seria tant com renunciar a la nació, ha dit.