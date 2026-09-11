Diada.- Turull (Junts) acusa al Govern de tapar la "mala gestió" fomentat la polarització

BARCELONA 11 set. (EUROPA PRESS) -
El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha acusat aquest divendres al Govern de la Generalitat de tapar la "mala gestió" fomentant la polarització, i per això ha reclamat superar aquesta situació per progressar en tots els camps amb persistència, coratge i unitat.
"Som un sol poble i quan hem anat a l'una hem pogut tirar endavant", ha dit després de la tradicional ofrena floral al monument Rafael Casanova, que el partit ha fet acompanyat del president del PNB, Aitor Esteban.
També ha convidat tothom a anar a la manifestació de la Diada i "no convertir la revolució dels somriures en la revolució de l'odi", perquè considera que seria letal per a Catalunya.