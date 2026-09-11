Tres encaputxats cremen una bandera espanyola en acabar l'acte de l'ANC

KIKE RINCON - EUROPA PRESS
BARCELONA 11 set. (EUROPA PRESS) -
Tres encaputxats vestits de negre han cremat aquest divendres per la tarda una bandera espanyola en acabar l'acte que l'ANC i altres entitats independentistes han celebrat a la plaça Catalunya de Barcelona al final de la seva manifestació per la Diada.
Els tres han pujat a l'escenari tot just després que el president de l'ANC, Josep Vila, acabés la seva intervenció i l'acte davant de les de persones que han omplert la plaça.
Vila s'ha quedat en l'escenari mentre cremaven la bandera, que poc després organitzadors de l'acte han apagat amb un extintor.