Surten 2 de les 4 columnes de la manifestació de l'ANC sota el lema 'Via fora'

BARCELONA, 11 set. (EUROPA PRESS) -

Dues de les quatre columnes de la manifestació organitzada per l'ANC a Barcelona per la Diada de l'11 de Setembre han començat a caminar a les 17.20 cap a la plaça Espanya.

Sota el lema 'Via fora' --històric crit d'alarma en la Catalunya medieval--, la mobilització ha començat en sengles columnes que surten de Ciutat de la Justícia i la plaça Letamendi, mentre que encara no ho han fet les que surten d'Escola Proa i d'Estació de Sants.

Entre els assistents hi ha el president de la Generalitat, Pere Aragonès; la presidenta de Junts, Laura Borràs, i la presidenta del grup parlamentari CUP-NCG, Dolors Sabater, entre d'altres.

Centenars de persones ja són a la plaça Espanya, on confluiran els quatre braços i on l'ANC ha muntat un escenari des d'on es llegirà el manifest i es faran els discursos.

L'organització ha criticat un "incompliment" de l'Ajuntament de Barcelona, que segons l'ANC no ha tallat el trànsit a la plaça Espanya i no ha facilitat que es col·loquin les marques per a l'arribada de les capçaleres de la manifestació.