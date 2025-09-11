Diada.- SCC no veu "res a celebrar" l'11 de setembre i demana celebrar la Diada per Sant Jordi

BARCELONA 11 set. (EUROPA PRESS) -
Societat Civil Catalana (SCC) ha defensat aquest dijous per la Diada de Catalunya que l'11 de setembre no hi ha "res a celebrar" per considerar-la textualment una diada separatista i excloent que no representa a tots els catalans, en les seves paraules, i demanen que la festa se celebri en 23 d'abril, per Sant Jordi.
En un comunicat, asseguren que en 1980 "el nacionalisme va inventar, va oficialitzar i va segrestar una celebració que exclou als catalans no separatistes", mentre que Sant Jordi, creuen, és una jornada cultural i ciutadana que representa el millor de la societat catalana.
No obstant això, consideren que la baixada en la participació en les manifestacions per la Diada és una prova que l'independentisme ha perdut suport social, però asseguren que segueixi prenent decisions que afecten a tots els espanyols: "Haurien de reflexionar els qui encoratgen l'agenda separatista per romandre en els seus càrrecs", conclouen en el seu escrit.